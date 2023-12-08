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Ващинников Владимир Александрович
Ващинников Владимир Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1953
Пол
Мужской
Отец
Ващинников Александр Лаврентьевич
Около 1926 г.р.
Мать
Ващинникова Киршанкова Просковья Алексеевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
TA
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1953
Отец:
Ващинников Александр Лаврентьевич
Мать:
Ващинникова Киршанкова Просковья Алексеевна
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