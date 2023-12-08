Ващинников Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВащинников Владимир Александрович

Ващинников Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

TA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1953

Отец: Ващинников Александр Лаврентьевич

Мать: Ващинникова Киршанкова Просковья Алексеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close