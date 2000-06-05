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Шипицин Вадим Владимирович
Шипицин Вадим Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.06.2000
Пол
Мужской
Отец
Караченков Максим Анатольевич
1979 г.р.
Мать
Караченкова Татьяна Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2000
Отец:
Караченков Максим Анатольевич
Мать:
Караченкова Татьяна Анатольевна
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