Шипицин Вадим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицин Вадим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.2000

Отец: Караченков Максим Анатольевич

Мать: Караченкова Татьяна Анатольевна

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