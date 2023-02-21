Садретдинов Руслан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинов Руслан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садретдинов Арслан Русланович

Мать ребёнка: Садретдинова Зиля Уралбековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садретдинова Анита Руслановна

Мать ребёнка: Садретдинова Зиля Уралбековна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Садретдинова Зиля Уралбековна

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