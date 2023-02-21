Садретдинов Руслан
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садретдинов Арслан Русланович
Мать ребёнка: Садретдинова Зиля Уралбековна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садретдинова Анита Руслановна
Мать ребёнка: Садретдинова Зиля Уралбековна
Бракосочетание
Неизвестно