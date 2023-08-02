Пахомова (Гилязова) Римма Гильмитдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова (Гилязова) Римма Гильмитдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1970

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

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Муж

1965 г.р.

Дети

1989 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1970

Отец: Гилязов Гильмитдин Гайнитдинович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1989

Дочь: Юнусова Эльмина Сергеевна

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
26.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
10.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пахомов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Сергей Владимирович

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