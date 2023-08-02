Пахомова (Гилязова) Римма Гильмитдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1970
Отец: Гилязов Гильмитдин Гайнитдинович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1989
Дочь: Юнусова Эльмина Сергеевна
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
26.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
10.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пахомов Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно