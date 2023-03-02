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Схоменко Сергей Яковлевич

Место рождения

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка

Дата рождения

1903

Дата смерти

12.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Схоменко Яков Павлов

Мать: Схоменко Марфа Михайлова

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
23.08.1924

Дочь: Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Приходько Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Шель Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
15.02.1931

Сын: Схоменко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
1935

Сын: Схоменко Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова

Рождение ребёнка
1940

Сын: Схоменко Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Схоменко Анастасия Семенова

Военная служба
Неизвестно
Карасукский РВК, Алтайский край, Карасукский р-н
Смерть
12.09.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия
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