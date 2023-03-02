Схоменко Сергей Яковлевич
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Дата рождения1903
Дата смерти12.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Схоменко Яков Павлов
Мать: Схоменко Марфа Михайлова
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
23.08.1924
Дочь: Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Приходько Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Шель Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
15.02.1931
Сын: Схоменко Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова
Рождение ребёнка
1940
Сын: Схоменко Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Схоменко Анастасия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Карасукский РВК, Алтайский край, Карасукский р-н
Смерть
12.09.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Москва, Россия