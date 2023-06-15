Перепелкина Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1952
Дочь: Канашова Зоя Семеновна
Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуманова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахмадиева Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перепелкина Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганибаева Анфиса Семеновна
Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович