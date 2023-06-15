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Перепелкина Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1952

Дочь: Канашова Зоя Семеновна

Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуманова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахмадиева Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепелкина Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганибаева Анфиса Семеновна

Отец ребёнка: Перепелкин Семён Максимович