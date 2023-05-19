Некрасова (-) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Настасья Иванова

Некрасова (-) Настасья Иванова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Некрасов Роман Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Некрасов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин

Рождение ребёнка
1758

Сын: Некрасов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Некрасов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Дунаевская Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Петр Никитин

Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1783
Ржев, город Ржев, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close