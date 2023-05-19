Некрасова (-) Настасья Иванова
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1747
Сын: Некрасов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1760
Сын: Некрасов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Дунаевская Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Некрасов Петр Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатская дочь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1783