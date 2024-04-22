Болотов Стефан Филлипович?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Зеленина Павла Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1890
Рождение ребёнка
28.12.1890
Дочь: Болотова Ксения Степановна
Мать ребёнка: Зеленина Павла Леонтьевна
Полыгалова по рождению
Смерть
Неизвестно