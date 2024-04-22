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Болотов Стефан Филлипович?

Место рождения

Лакомка, Сарапульский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Лакомка, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Зеленина Павла Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Павла Леонтьевна

Бракосочетание
28.01.1890

Жена: Зеленина Павла Леонтьевна

Рождение ребёнка
28.12.1890

Дочь: Болотова Ксения Степановна

Мать ребёнка: Зеленина Павла Леонтьевна

Лакомка, Сарапульский округ, Уральская область
Полыгалова по рождению
Смерть
Неизвестно

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