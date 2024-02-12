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Бабин Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1799 ст.

Отец: Бабин Ефим

Мать: Бабина Прасковья Федосеевна

Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
14 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
Неизвестно
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