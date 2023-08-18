Палиоха Федосья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палиоха Федосья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1932

Дочь: Нитовкина Валентина Серапионовна

Отец ребёнка: Палиоха Серапион Вуколович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богдашкина Антонина Серапионовна

Отец ребёнка: Палиоха Серапион Вуколович

Смерть
Неизвестно
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