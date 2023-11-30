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Терминов Иван Семёнов

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1838 г.р.

Мать

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терминов Семён Яковлев

Мать: Терминова Евдокия Васильева

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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