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Терминов Иван Семёнов
Терминов Иван Семёнов
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Древо
Место рождения
Златоуст
, Златоустовский, Челябинская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Терминов (Отец Не Точно) Семён Яковлев
Вычислено 1838 г.р.
Мать
Терминова Евдокия Васильева
Вычислено 1844 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
OV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Терминов Семён Яковлев
Мать:
Терминова Евдокия Васильева
Златоуст
, Златоустовский, Челябинская область
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