Субботин Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения06.11.1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1944
Работа или профессия
Неизвестно
ходил в море на подлодках, работал на ремонтном заводе подлодок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Вячеслав Вячеславович
Мать ребёнка: Субботина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Алексей
Мать ребёнка: Субботина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Диана Вячеславовна
Мать ребёнка: Субботина Александра
Место жительства
Неизвестно
Уфимский, Ачитский, Свердловская область