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Субботин Вячеслав Александрович

Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

06.11.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1944

Отец: Субботин Александр Иванович

Мать: Субботина Валентина Егоровна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
ходил в море на подлодках, работал на ремонтном заводе подлодок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Вячеслав Вячеславович

Мать ребёнка: Субботина Александра

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Алексей

Мать ребёнка: Субботина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Александра

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Александра

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Диана Вячеславовна

Мать ребёнка: Субботина Александра

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Место жительства
Неизвестно
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
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