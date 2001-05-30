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Рогожина Кристина Дмитриевна
Рогожина Кристина Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.2001
Пол
Женский
Отец
Рогожин Дмитрий Александрович
1978 г.р.
Мать
Рогожина (Сорокина) Елена Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2001
Отец:
Рогожин Дмитрий Александрович
Мать:
Рогожина Елена Владимировна
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