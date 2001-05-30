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Рогожина Кристина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.2001

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2001

Отец: Рогожин Дмитрий Александрович

Мать: Рогожина Елена Владимировна

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