Талалуева (Пыжова) Ольга Федорова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалуева (Пыжова) Ольга Федорова (Вна)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Пыжов Федор Ефимов (Ич)

Мать: Пыжова Наталия Григорьева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Муж: Талалуев Андрей Аполонов (Ич)

по МК1865 св
Рождение ребёнка
04.02.1865 ст.

Дочь: Агафья Андреева (Вна)

Отец ребёнка: Талалуев Андрей Аполонов (Ич)

Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MX?i=227&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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