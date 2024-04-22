Талалуева (Пыжова) Ольга Федорова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
вотчина Бибиковых, Васильевых
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
по МК1865 св
Рождение ребёнка
04.02.1865 ст.
Дочь: Агафья Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Талалуев Андрей Аполонов (Ич)
по МК1865 рж https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-SB9K-MX?i=227&wc=Q866-8D7:375541101,380331001,380331002,380478201&cc=1921824
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно