Зверев Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Иван Михайлович

Место рождения

с.Еловка

Дата рождения

10.09.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Еловка
Рождение ребёнка
06.04.1968

Сын: Зверев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Прищепова Нина Александровна

Еловка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прищепова Нина Александровна

с.Еловка
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