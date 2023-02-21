Зверев Иван Михайлович
Место рожденияс.Еловка
Дата рождения10.09.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Еловка
Рождение ребёнка
06.04.1968
Мать ребёнка: Прищепова Нина Александровна
Еловка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прищепова Нина Александровна
с.Еловка