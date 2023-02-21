Денисова Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.
Дочь: Егорова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисьевич
Рождение ребёнка
28.10.1918
Дочь: Лобанова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Денисов Иван Денисьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941