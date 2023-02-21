Денисова Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.

Дочь: Егорова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисьевич

Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1918

Дочь: Лобанова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисьевич

Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисьевич

Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Прохор Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Денисьевич

Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Иван Денисьевич

Смерть
1941
Петрово, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
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