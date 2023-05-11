Иосиф Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Афанасий Ильич
Мать: Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ефросиния Иосифовна
Мать ребёнка: Матрена Трофимовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Матрена Трофимовна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Николай Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Трофимовна
Смерть
Неизвестно