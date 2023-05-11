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Иосиф Афанасьевич

Место рождения

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Афанасий Ильич

Мать: Ксения Васильевна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ефросиния Иосифовна

Мать ребёнка: Матрена Трофимовна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Матрена Трофимовна

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1861

Сын: Николай Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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