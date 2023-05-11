Коврижных Никифор Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Никифор Тарасович

Коврижных Никифор Тарасович

Место рождения

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

13.03.1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1768

Отец: Коврижных Тарас

Мать: Коврижных Стефанида

Даровской, Котельнический уезд, Вятская губерния
по некоторым данным 1774
Бракосочетание
17.01.1784

Жена: Коврижных Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Коврижных Маркел

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Михайловна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Коврижных Максим

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Михайловна

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close