Коврижных Никифор Тарасович
Место рождения
Дата рождения13.03.1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1768
Отец: Коврижных Тарас
Мать: Коврижных Стефанида
по некоторым данным 1774
Бракосочетание
17.01.1784
Рождение ребёнка
1788
Сын: Коврижных Маркел
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Коврижных Максим
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Михайловна
Смерть
Неизвестно