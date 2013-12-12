Карманова Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарманова Тамара Петровна

Карманова Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1940

Дата смерти

12.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1940

Отец: Карманов Петр

Мать: Карманова Александра

Рождение ребёнка
28.04.1965

Дочь: Клюева Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Кривенький Григорий

Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривенький Григорий

Смерть
12.12.2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close