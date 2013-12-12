Карманова Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1940
Дата смерти12.12.2013
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1940
Отец: Карманов Петр
Мать: Карманова Александра
Рождение ребёнка
28.04.1965
Дочь: Клюева Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Кривенький Григорий
Красноармейск, Красноармейск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривенький Григорий
Смерть
12.12.2013