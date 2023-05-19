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(Давыдова) Ирина Никитина

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

18.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1910

Отец: Давыдов Никита Гаврилов

Мать: Давыдова Мария Степанова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
19.04.1910
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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