Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1834

Муж: Петр Абрамович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1840

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван-младший Петрович

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1853 ст.

Сын: Сергей Петрович

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1856 ст.

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петр Абрамович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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