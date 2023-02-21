Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1834
Муж: Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Бракосочетание
1840
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Рождение ребёнка
05.10.1853 ст.
Сын: Сергей Петрович
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Рождение ребёнка
07.02.1856 ст.
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно