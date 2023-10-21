Короткова Мария Матвеевна
Место рожденияАндреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Пелагея Иоанновна
Отец ребёнка: Коротков Иоанн Игнатьевич
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
17.06.2017разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №74 от 01.10.1892 о крещении Пелагеи Иоанновны Коротковой, которая родилась 30.09.1892. Отец с. Андреевки крестьянин Иоанн Игнатье... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: Сарапкина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иоанн Игнатьевич
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1909
Сын: Коротков Григорий Иоаннович
Отец ребёнка: Коротков Иоанн Игнатьевич
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коротков Иоанн Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим