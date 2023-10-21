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Короткова Мария Матвеевна

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Место рождения

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Пелагея Иоанновна

Отец ребёнка: Коротков Иоанн Игнатьевич

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
17.06.2017разбирая фото метрической книги с. Андреевка нашла запись №74 от 01.10.1892 о крещении Пелагеи Иоанновны Коротковой, которая родилась 30.09.1892. Отец с. Андреевки крестьянин Иоанн Игнатье... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: Сарапкина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иоанн Игнатьевич

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1909

Сын: Коротков Григорий Иоаннович

Отец ребёнка: Коротков Иоанн Игнатьевич

Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Пётр Иоаннович

Отец ребёнка: Коротков Иоанн Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Иоанн Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
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