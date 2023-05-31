Бобров Иван Иванович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Бревнова (Боброва) Юлия Ивановна07.11.1933 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боброва Анна
Рождение ребёнка
07.11.1933
Дочь: Бревнова (Боброва) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Боброва Анна
Верхораменье, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боброва Анна
Смерть
Неизвестно