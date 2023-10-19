(Фаизова) Рашида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фаизова) Рашида

(Фаизова) Рашида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1963

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1963

Отец: Фаизов Гайзулла

Мать: Мафтуха

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close