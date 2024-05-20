Гежин Егор Ефимович 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гежин Егор Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Гежин Ефим Моисеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гежин Александр Егорович

Мать ребёнка: Олейникова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гежина Валентина Егоровна

Мать ребёнка: Олейникова Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гежин Георгий Егорович

Мать ребёнка: Олейникова Маруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олейникова Маруся

Смерть
Неизвестно

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