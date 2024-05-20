Гежин Егор Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Гежин Ефим Моисеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олейникова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гежина Валентина Егоровна
Мать ребёнка: Олейникова Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олейникова Маруся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олейникова Маруся
Смерть
Неизвестно