Жумикина (Кондрашева) Марина (Матрена) Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жумикина (Кондрашева) Марина (Матрена) Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

19.02.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1888 ст.

Муж: Жумикин Илья Хрисанфович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1888
временнообязанная крестьянка (? в Некипеловке)
Смерть
19.02.1889
Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
19 лет, "от родов"
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