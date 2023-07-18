Жумикина (Кондрашева) Марина (Матрена) Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти19.02.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1888 ст.
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
1888
временнообязанная крестьянка (? в Некипеловке)
Смерть
19.02.1889
Никипеловка, Кореневский муниципальный район, Курская область
19 лет, "от родов"