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Романов Александр Терентьев

Место рождения

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
06.05.1919

Жена: Романова Мария Степановна

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
оба первым браком, жениху - 28, невесте - 29 лет поручители по жениху: села Варзиятчей граждане: Фаддей Адрианов Романов и Иван Ильин Афонькин по невесте: того же села и таковые же: Илья Николаев Заби... Показать все
Смерть
Неизвестно
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