Романов Александр Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1919
оба первым браком, жениху - 28, невесте - 29 лет поручители по жениху: села Варзиятчей граждане: Фаддей Адрианов Романов и Иван Ильин Афонькин по невесте: того же села и таковые же: Илья Николаев Заби... Показать все
Смерть
Неизвестно