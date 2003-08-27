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Иванов Геннадий
Иванов Геннадий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1946
Дата смерти
27.08.2003
Пол
Мужской
Отец
Иванов Алексей
1923 г.р.
Мать
(Чистяева) Наталья
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1946
Отец:
Иванов Алексей
Мать:
Наталья
Смерть
27.08.2003
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