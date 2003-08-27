Иванов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Геннадий

Иванов Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1946

Дата смерти

27.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1946

Отец: Иванов Алексей

Мать: Наталья

Смерть
27.08.2003
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