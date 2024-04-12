Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Агеевич

Мать: (Хаустова) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хаустова) Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Хаустова) Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хаустова) Галина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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