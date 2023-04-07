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Никифор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Алексей Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1867

Жена: Тихова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Тихов Геннадий Никифорович

Мать ребёнка: Тихова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Тихова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тихов Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Тихова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Никифоровна

Мать ребёнка: Тихова Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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