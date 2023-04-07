Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Алексей Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1867
Жена: Тихова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Тихов Геннадий Никифорович
Мать ребёнка: Тихова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Тихова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тихов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Тихова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Никифоровна
Мать ребёнка: Тихова Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно