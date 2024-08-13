Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Негробов Самсон Прокопьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1892
Рождение ребёнка
24.07.1894
Дочь: (Порядина) Параскева Митрофановна
Отец ребёнка: Порядин Митрофан Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1899
Сын: Порядин Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Порядин Митрофан Андреевич
Рождение ребёнка
23.10.1901
Дочь: Порядина (Порядина) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Порядин Митрофан Андреевич
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: (Порядина) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Порядин Митрофан Андреевич