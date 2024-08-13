Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порядина (Негробова) Пелагея Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Негробов Самсон Прокопьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1892

Муж: Порядин Митрофан Андреевич

Рождение ребёнка
24.07.1894

Дочь: (Порядина) Параскева Митрофановна

Отец ребёнка: Порядин Митрофан Андреевич

Рождение ребёнка
02.12.1899

Сын: Порядин Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Порядин Митрофан Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1901

Дочь: Порядина (Порядина) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Порядин Митрофан Андреевич

Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: (Порядина) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Порядин Митрофан Андреевич

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