Пастухова (Банникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Банникова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1938

Сын: Пастухов Анатолий Миайлович

Отец ребёнка: Пастухов Михаил

Рождение ребёнка
24.09.1939

Сын: Пастухов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Пастухов Михаил

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