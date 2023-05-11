Пастухова (Банникова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1938
Сын: Пастухов Анатолий Миайлович
Отец ребёнка: Пастухов Михаил
Рождение ребёнка
24.09.1939
Сын: Пастухов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Пастухов Михаил