Хусаинов Наиль Сафиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусаинов Наиль Сафиуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1923

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

1945 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хусаинов Сафиулла Файзуллович

Мать: Хусаинова Гильмижиган Загретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1945

Дочь: Галиева Фаурия Наиловна

Мать ребёнка: Хусаинова Хаят Ахмадеевна

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Хаят Ахмадеевна

с. Ермолаево Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
20.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Хаят Ахмадеевна

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Курбангалеева Вилия Наиловна

Мать ребёнка: Хусаинова Хаят Ахмадеевна

с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова Хаят Ахмадеевна

с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Смерть
1994
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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