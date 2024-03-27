Хусаинов Наиль Сафиуллович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
02.07.1945
Дочь: Галиева Фаурия Наиловна
Мать ребёнка: Хусаинова Хаят Ахмадеевна
с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.09.1947
с. Ермолаево Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
20.11.1951
с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Курбангалеева Вилия Наиловна
Мать ребёнка: Хусаинова Хаят Ахмадеевна
с.Ермолаево, Куюргазинский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.08.1957
с.Таймасово, Куюргазинский район, БАССР
Смерть
1994
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно