(Белокур) Александра Ефимовна
Место рождения
Дата рождения22.04.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
22.04.1885 ст.
Отец: Белокур Ефим Иванович
Мать: Белокур Мария Хлоровна ?
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P2-1?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.04.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Тимофей Васильевич Каменский, Евдокия Степановна Матвеева
Смерть
Неизвестно