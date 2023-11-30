(Белокур) Александра Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белокур) Александра Ефимовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

22.04.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1885 ст.

Отец: Белокур Ефим Иванович

Мать: Белокур Мария Хлоровна ?

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P2-1?i=283&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.04.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Тимофей Васильевич Каменский, Евдокия Степановна Матвеева
Смерть
Неизвестно
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