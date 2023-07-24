Поломошнов Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поломошнов Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Малахова Анна

Мать ребёнка: Поломошнова Наталья

Рождение ребёнка
1874

Сын: Поломошнов Давыд

Мать ребёнка: Поломошнова Наталья

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Поломошнова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поломошнова Наталья

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