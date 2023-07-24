Поломошнов Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Малахова Анна
Мать ребёнка: Поломошнова Наталья
Рождение ребёнка
1874
Сын: Поломошнов Давыд
Мать ребёнка: Поломошнова Наталья
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Поломошнова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поломошнова Наталья