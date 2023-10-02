Букина (Мельникова) Евдокия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Мельникова) Евдокия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.02.1918

Муж: Букин Сергей Федорович

с. Проломихи гражданина Фёдора Уарова Букина сын Сергей 20л 1м браком С. Коржевки гражданина Владимира Михаилова Мельникова дочь Евдокия 22г каким браком не указано По жениху состоящ на военной служб... Показать все
Смерть
Неизвестно
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