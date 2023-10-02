Букина (Мельникова) Евдокия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1918
с. Проломихи гражданина Фёдора Уарова Букина сын Сергей 20л 1м браком С. Коржевки гражданина Владимира Михаилова Мельникова дочь Евдокия 22г каким браком не указано По жениху состоящ на военной служб... Показать все
Смерть
Неизвестно