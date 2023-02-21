Гагарина (Матвеева) Анна
Место рожденияд. Шахмотово, Воробьевская волость, Гжатский уезд, Смоленская губерния. Российская империя
Дата рождения07.12.1903
Дата смерти12.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903
Отец: Матвеев Тимофей
Мать: Матвеева Анна
д. Шахмотово, Воробьевская волость, Гжатский уезд, Смоленская губерния. Российская империя
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гагарин Валентин
Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Бруевич Зоя
Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1934
Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович
Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Рождение ребёнка
1963
Сын: Гагарин Борис
Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1984
г. Гагарин, Смоленская область, РСФСР, СССР