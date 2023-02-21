Гагарина (Матвеева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Матвеева) Анна

Место рождения

д. Шахмотово, Воробьевская волость, Гжатский уезд, Смоленская губерния. Российская империя

Дата рождения

07.12.1903

Дата смерти

12.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1903

Отец: Матвеев Тимофей

Мать: Матвеева Анна

д. Шахмотово, Воробьевская волость, Гжатский уезд, Смоленская губерния. Российская империя
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гагарин Валентин

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Бруевич Зоя

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
09.03.1934

Сын: Гагарин Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Клушино, Гжатский (ныне Гагаринский) район, Западная область, СССР
Рождение ребёнка
1963

Сын: Гагарин Борис

Отец ребёнка: Гагарин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагарин Алексей Иванович

Смерть
12.06.1984
г. Гагарин, Смоленская область, РСФСР, СССР
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