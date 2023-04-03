Михейкин Иван Ильич
Место рожденияСело Робье, Орловская Область
Дата рождения27.12.1927
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927
Отец: Михейкин Илья Данилович
Мать: Михейкина Мария Ивановна
Село Робье, Орловская Область
Рождение ребёнка
01.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михейкина Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
08.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михейкина Евгения Николаевна
Село Чесноковский Совхоз, Михайловского р-на Амурская Область
Работа или профессия
Неизвестно
г.Благовещенск, Амурская область
учитель математики
Образование
Неизвестно
Благовещенский
педогагический институт( учительский)
Смерть
1999
г. Екатеринбург