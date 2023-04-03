Михейкин Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихейкин Иван Ильич

Михейкин Иван Ильич

Место рождения

Село Робье, Орловская Область

Дата рождения

27.12.1927

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1927

Отец: Михейкин Илья Данилович

Мать: Михейкина Мария Ивановна

Село Робье, Орловская Область
Рождение ребёнка
01.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михейкина Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
08.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михейкина Евгения Николаевна

Село Чесноковский Совхоз, Михайловского р-на Амурская Область
Работа или профессия
Неизвестно
г.Благовещенск, Амурская область
учитель математики
Образование
Неизвестно
Благовещенский
педогагический институт( учительский)
Смерть
1999
г. Екатеринбург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close