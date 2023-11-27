Юрчикова (Билеткина) Серафима Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1935
Дочь: Туркина Муза Сергеевна
Отец ребёнка: Юрчиков Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самкова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Юрчиков Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрчиков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Юрчиков Сергей Георгиевич
Смерть
Неизвестно