Юрчикова (Билеткина) Серафима Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрчикова (Билеткина) Серафима Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Билеткин Павел Васильевич

Мать: Билеткина Александра Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1935

Дочь: Туркина Муза Сергеевна

Отец ребёнка: Юрчиков Сергей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самкова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Юрчиков Сергей Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрчиков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Юрчиков Сергей Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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