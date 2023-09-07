Федоров григорий федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.10.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1923
Дочь: Федорова александра григорьевна
Мать ребёнка: Федорова домна никандровна
Рождение ребёнка
14.01.1934
Сын: Федоров василий григорьевич
Мать ребёнка: Федорова домна никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1937