Федоров григорий федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров григорий федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1923

Дочь: Федорова александра григорьевна

Мать ребёнка: Федорова домна никандровна

Рождение ребёнка
14.01.1934

Сын: Федоров василий григорьевич

Мать ребёнка: Федорова домна никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова домна никандровна

Смерть
23.10.1937
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