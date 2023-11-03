Веремская Параскева Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веремская Параскева Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

29.01.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1888

Дочь: Устинья Порфириева

Отец ребёнка: Веремский Порфирий Григорьев

Рождение ребёнка
11.02.1891

Сын: Веремский Дмитрий Порфирьев

Отец ребёнка: Веремский Порфирий Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веремский Порфирий Григорьев

Смерть
29.01.1898
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
34 года, от чахотки. не исповедана, не приобщена за не приглашением священника
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