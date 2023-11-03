Веремская Параскева Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти29.01.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1888
Дочь: Устинья Порфириева
Отец ребёнка: Веремский Порфирий Григорьев
Рождение ребёнка
11.02.1891
Сын: Веремский Дмитрий Порфирьев
Отец ребёнка: Веремский Порфирий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.01.1898
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
34 года, от чахотки. не исповедана, не приобщена за не приглашением священника