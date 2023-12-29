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Дейнекин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Казахская ССР, Акмолинская обл., Нуринский р-н, с. Бала-Кунтузда

Дата рождения

12.01.1918 или 24.01.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1918 или 24.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская ССР, Акмолинская обл., Нуринский р-н, с. Бала-Кунтузда
Военная служба
С 14.10.1938 по 11.10.1958
Воинское звание: майор инт. сл. Части и подразделения: прод. склад 2466 НКО 14 А склад 904 НКО 14 А
Бракосочетание
16.01.1941

Жена: Башмолкина Анна Георгиевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
отдел ЗАГС Калининского района города Ленинграда
Военная награда
05.12.1944
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Развод
1947

Жена: Башмолкина Анна Георгиевна

В блокаду, дом, где когда- то до войны жила молодая семья Дейнекиных - был уничтожен. Анна поселилась по другому адресу, Анна и Михаил потерялись. В 1948 Михаил находит Анну и приходит к ней домой. ... Показать все
Военная награда
20.06.1949
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
05.11.1954
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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