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Слукинов Григорий Максимович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

25.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Слукинов Максим Елисеевич

Мать: Слукинова Агриппина Васильевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Слукинова Марина Григорьевна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Слукинов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Слукинов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Слукинов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.10.1874

Сын: Слукинов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
ребенок Куяшского села умершего крестьянина Григория Максимовича Слукинова и законной жены его Марфы Никифоровны. Восприемники: Федор Евграфович Аникин и крестьянская жена Мария Мелентьевна? Пасхина
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1975

Дочь: Глафира Григорьевна

Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слукинова Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слукинов Иоанн Григорьевич

Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна

Смерть
25.02.1874
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: Горячка
Похороны
Неизвестно
Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
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