Слукинов Григорий Максимович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти25.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Слукинова Марина Григорьевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Слукинов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Слукинов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Слукинов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
02.10.1874
Сын: Слукинов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна
ребенок Куяшского села умершего крестьянина Григория Максимовича Слукинова и законной жены его Марфы Никифоровны. Восприемники: Федор Евграфович Аникин и крестьянская жена Мария Мелентьевна? Пасхина
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Глафира Григорьевна
Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слукинов Иоанн Григорьевич
Мать ребёнка: Слукинова Марфа Никифоровна
Смерть
25.02.1874
Причина смерти: Горячка
Похороны
Неизвестно