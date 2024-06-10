Костюк (Костюченко) Параскевия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк (Костюченко) Параскевия Саввина

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

28.07.1843

Дата смерти

24.10.1844

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1843

Отец: Костюченко (Костюк) Савва Павлов

Мать: Костюк Евдокия Никитина

Малин, Житомирська область
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | Параскевия Саввина Костюченко | Пол: женщина | Рождение: Примерно в 1843 | Смерть: 24 окт 1844 - Димитриевская церковь, Малин, Рад... Показать все
Смерть
24.10.1844
Малин, Житомирська область

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