Костюк (Костюченко) Параскевия Саввина
Место рождения
Дата рождения28.07.1843
Дата смерти24.10.1844
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1843
Упоминание
Неизвестно
Ukraine, Kyiv Orthodox Consistory Church Book Duplicates, 1840-1845 | Параскевия Саввина Костюченко | Пол: женщина | Рождение: Примерно в 1843 | Смерть: 24 окт 1844 - Димитриевская церковь, Малин, Рад... Показать все
Смерть
24.10.1844