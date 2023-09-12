Подкорытова Анна Петрова

Подкорытова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подкорытова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Подкорытов Иван Михайлов

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Подкорытов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Подкорытов Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Михаил Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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