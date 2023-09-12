Подкорытова Анна Петрова

Подкорытова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1813 ст.
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Подкорытов Василий Михайлов
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Подкорытов Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Подкорытов Михаил Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно