(Загородникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Загородникова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Загородников Иван

Мать: ?

Смерть
1985
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