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(Загородникова) Мария Ивановна
(Загородникова) Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1904
Дата смерти
1985
Пол
Женский
Отец
Загородников Иван
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец:
Загородников Иван
Мать:
?
Смерть
1985
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