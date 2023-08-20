Домаренко (Нерюева) Наталья Владимировна
женский, родилась 25.08.1958
МатьБолдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)03.05.1929 г.р.
ОтецДомаренко Владимир Васильевич14.01.1926 г.р.
Супруги
Нерюев Сергей ВладимировичНеизвестно г.р.
Дети
Нерюев Андрей Сергеевич22.02.1988 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нерюев Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
01.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нерюев Сергей Владимирович
Московская область город Подольск
Рождение ребёнка
22.02.1988
Отец ребёнка: Нерюев Сергей Владимирович
Московская Область, г. Подольск