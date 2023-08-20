Домаренко (Нерюева) Наталья Владимировна 25.08.1958 — найти родственников по фамилии на Familio

Домаренко (Нерюева) Наталья Владимировна

Автор
АК
Крылова А.

женский, родилась 25.08.1958

Мать
Болдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)03.05.1929 г.р.
Отец
Домаренко Владимир Васильевич14.01.1926 г.р.
Супруги
Нерюев Сергей ВладимировичНеизвестно г.р.
Дети
Нерюев Андрей Сергеевич22.02.1988 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1958

Отец: Домаренко Владимир Васильевич

Мать: Болдуева (Домаренко) Людмила Федосовна / Федосеевна (СР)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нерюев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
04.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нерюев Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
01.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нерюев Сергей Владимирович

Московская область город Подольск

Рождение ребёнка
22.02.1988

Сын: Нерюев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Нерюев Сергей Владимирович

Московская Область, г. Подольск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.