Федорова Фаина Африкановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1947
Отец: не указан
Мать: Филиппова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
20.03.1974
Сын: Федоров Анатолий Вячеславович
Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Галина Петровна
Отец ребёнка: не указан