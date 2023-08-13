Федорова Фаина Африкановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Фаина Африкановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1947

Отец: не указан

Мать: Филиппова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
20.03.1974

Сын: Федоров Анатолий Вячеславович

Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фёдоров Вячеслав Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Вячеслав Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Галина Петровна

Отец ребёнка: не указан

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