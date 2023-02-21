Дивов Иван Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивов Иван Титович

Дивов Иван Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1700

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дивов Тит Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1706 ст.

Сын: Дивов Иван Иванович

Мать ребёнка: Дивова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Степан Иванович

Мать ребёнка: Дивова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дивов Константин Иванович

Мать ребёнка: Дивова Анна Ивановна

Смерть
1700
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close