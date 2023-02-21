Дивов Иван Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1700
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дивов Тит Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1706 ст.
Сын: Дивов Иван Иванович
Мать ребёнка: Дивова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дивова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дивов Константин Иванович
Мать ребёнка: Дивова Анна Ивановна
Смерть
1700