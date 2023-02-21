Котова Екатерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Екатерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Марфа Герасимовна

Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1721

Сын: Котов Семен Герасимович

Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1738

Сын: Курочкин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Герасим Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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