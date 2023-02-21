Котова Екатерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Марфа Герасимовна
Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Курочкин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Котов Герасим Сидорович
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно